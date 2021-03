Cycling: Paris-Nice results and standings

Paris-Nice results and standings on Tuesday after stage 3, an individual 14.4km time trial beginning and ending in Gien

Gien, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Mar, 2021 ) :Paris-Nice results and standings on Tuesday after stage 3, an individual 14.4km time trial beginning and ending in Gien: Stage 3 1. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 17min 34sec, 2. Remi Cavagna (FRA/DEC) same time, 3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 6sec, 4. Brandon McNulty (USA/UAE) 9sec, 5. Soeren Kragh Andersen (DEN/DSM) 10sec 6. Rohan Dennis (AUS/INE) 13sec, 7. Christophe Laporte (FRA/COF) s.t., 8.

Dylan van Baarle (NED/INE) 14sec, 9. Yves Lampaert (BEL/DEC) 16sec, 10. Patrick Bevin (NZL/ISR) s.t.

Overall standings:1. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 8hr 37min 11sec, 2. Remi Cavagna (FRA/DEC) same time, 3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 6sec, 4. Brandon McNulty (USA/UAE) 9sec, 5. Michael Matthews (AUS/BIK) 14sec, 6. Soeren Kragh Andersen (DEN/DSM) 10sec, 7. Mads Pedersen (DEN/TRE) 12 sec, 8. Christophe Laporte (FRA/COF) 13sec, 9. Dylan van Baarle (NED/INE) 14sec, 10. Yves Lampaert (BEL/DEC) 15sec.