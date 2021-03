Cycling: Paris-Nice results and standings

Results and standings after Paris-Nice stage five on Thursday

Bollne, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Mar, 2021 ) :results and standings after Paris-Nice stage five on Thursday, a 200km run from Vienne to Bollene: 1. Sam Bennett (IRL/Deceuninck) 5hr 16min 01sec, 2. Nacer Bouhanni (FRA/ARK) same time, 3. Pascal Ackermann (GER/BOR) s.t, 4. Phil Bauhaus (GER/BAH) s.t, 5. Giacomo Nizzolo (ITA/QHU) s.t, 6. Alexander Kristoff (NOR/UAE) s.t, 7. Bryan Coquard (FRA/BBH) s.t, 8. Christophe Laporte (FRA/COF) s.t, 9. Rudy Barbier (FRA/ISR) s.t, 10. Danny van Poppel (NED/INT) s.

t.

Selected: 42. Primoz Roglic (SLO/JUM) s.t, 115. Rohan Dennis (AUS/INE) s.t.

Overall 1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 18hr 42min 41sec, 2. Maximilian Schachmann (GER/BOR) at 31sec, 3. Brandon McNulty (USA/UAE) at 37, 4. Ion Izagirre (ESP/AST) 40, 5. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 41, 6. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 58, 7. Tiesj Benoot (BEL/DSM) 1:04, 8. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1:08, 9. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 1:11, 10. Pierre Latour (FRA/TDE) 1:12 Selected:85. Rohan Dennis (AUS/INE) 15:00