Cycling: Paris-Nice results and standings

Results and standings after the seventh stage of Paris-Nice on Saturday

La Colmiane, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Mar, 2021 ) :results and standings after the seventh stage of Paris-Nice on Saturday, a 119.2km run from Le Broc to La Colmiane: 1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 3hr 09min 18sec, 2.

Gino Mader (SUI/BAH) at 02sec, 3. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 5, 4. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 8, 5. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 10, 6. Tiesj Benoot (BEL/DSM) 10, 7. Guillaume Martin (FRA/COF) 15, 8.

Ion Izagirre (ESP/AST) 15, 9. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 22., 10. Jai Hindley (AUS/DSM) 22 Overall:1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 26hr 32min 01sec, 2. Maximilian Schachmann (GER/BOR) at 52sec, 3. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 1:11, 4.

Ion Izagirre (ESP/AST) 1:15, 5. Tiesj Benoot (BEL/DSM) 1:34, 6. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1:34, 7. Guillaume Martin (FRA/COF) 2:06, 8. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 2:07, 9. Jack Haig (AUS/BAH) 2:10, 10. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 2:21