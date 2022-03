Cycling: Paris-Nice results and standings

Results and standings after stage two of the Paris-Nice cycling race on Monday

Orlans, France, March 7 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Mar, 2022 ) :results and standings after stage two of the Paris-Nice cycling race on Monday, a 159.2km run from Auffargis to Orlans: 1. Fabio Jakobsen (NED/Quick-Step) 3hr 22min 54sec, 2. Wout van Aert (BEL/JUM) same time, 3. Christophe Laporte (FRA/JUM) s.t.,4. Luka Mezgec (SLO/BIK) s.t., 5. Mads Pedersen (DEN/TRE) s.t., 6. Jasper Stuyven (BEL/TRE) s.t., 7. Luca Mozzato (ITA/BBH) s.t., 8. Juan Sebastian Molano (COL/UAE) s.t., 9. Oliver Naesen (BEL/AG2) s.t., 10. Cees Bol (NED/DSM) s.t.

Selected: 16. Ben O'Connor (AUS/AG2)s.t., 17. Nairo Quintana (COL/ARK)s.t., 22. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR)s.t., 23. Adam Yates (GBR/INE)s.t., 25. Daniel Martinez (COL/INE) s.t., 28. Primoz Roglic (SLO/JUM) s.

t., 29. Simon Yates (GBR/BIK) s.t.

Overall standings after stage two 1. Christophe Laporte (FRA/Jumbo) 7hr 11min 15sec, 2. Wout van Aert (BEL/JUM) at 05sec, 3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 11, 4. Pierre Latour (FRA/TEN) 36, 5. Zdenek Stybar (CZE/QST) 38, 6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 39, 7. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 39, 8. Florian Snchal (FRA/QST) 39, 9. Bryan Coquard (FRA/BBH) 39, 10. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 39Selected:11. Ben O'Connor (AUS/AG2) 39, 13. Nairo Quintana (COL/ARK) 39, 17. Adam Yates (GBR/INE) 39, 18. Daniel Martinez (COL/INE) 39, 19. Clment Champoussin (FRA/AG2) 39, 20. Simon Yates (GBR/BIK) 39, 45. Brandon McNulty (USA/UAE) 2:08, 53. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2:22, 54. Joao Almeida (POR/UAE) 2:32.