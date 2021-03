Cycling: Strade Bianche one-day classic results

Results following the Strade Bianche one-day classic in Siena, Italy on Saturday

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Mar, 2021 ) :results following the Strade Bianche one-day classic in Siena, Italy on Saturday: Men (184km) 1 Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 4hr 40min 29sec, 2.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) at 5sec, 3. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) at 20sec, 4. Wout van Aert (Jumbo-Visma) at 51sec, 5.

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) at 54 sec Women (136km) 1.

Chantal van Den Broek-Blaak (NED/Team Sd Worx) 3hr 54min 40sec, 2. Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) at 7sec, 3. Anna van Der Breggen (NED/Team Sd Worx) at 9sec, 4. Annemiek Van Vleuten (NED/Movistar Team Women) at 11sec, 5. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) at 11sec Franaise des jeux