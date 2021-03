Cycling: Tirreno-Adriatico results

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Mar, 2021 ) :results from the second stage of the Tirreno-Adriatico cycling race over 202km from Camaiore to Chiusdino in Tuscany on Thursday: Stage 1. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 5hr 01min 32sec, 2. Mathieu van der Poel (NED/ALP) same time, 3. Wout van Aert (BEL/JUM) s.t., 4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) s.t., 5. Alex Aranburu (ESP/AST) s.t., 6. Robert Stannard (AUS/BIK) s.t., 7. Joao Almeida (POR/DEC) s.t., 8. Greg Van Avermaet (BEL/AG2) s.t., 9. Tim Wellens (BEL/LOT) s.t., 10. Giulio Ciccone (ITA/TRE) s.t.

Selected: 12. Egan Bernal (COL/INE) s.

t., 13. Geraint Thomas (GBR/INE) s.t., 17. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) s.t., 63. Simon Yates (GBR/BIK) at 1min 22sec, 133. Peter Sagan (SVK/BOR) at 15:01, 135. Elia Viviani (ITA/COF) s.t., 164. Caleb Ewan (AUS/LOT) s.t.

Overall1. Wout van Aert (BEL/Jumbo) 8hr 37min 35sec, 2. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) at 4sec, 3. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 8, 4. Pavel Sivakov (RUS/INE) 11, 5. Mikel Landa (ESP/BAH) 13, 6. Andrea Vendrame (ITA/AG2) 14, 7. Robert Stannard (AUS/BIK) 14, 8. Joao Almeida (POR/DEC) 14, 9. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 14, 10. Alex Aranburu (ESP/AST) 14.