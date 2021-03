Cycling: Tirreno-Adriatico results and standings

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Mar, 2021 ) :results from the fifth stage of the Tirreno-Adriatico, a 205km ride from Castellalto to Castelfidardo on Sunday: Stage 1. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 4hr 48min 17sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) at 10sec, 3. Wout van Aert (BEL/JUM) 49, 4. Fabio Felline (ITA/AST) 1:26, 5. Egan Bernal (COL/INE) 2:07, 6. Davide Formolo (ITA/UAE) 2:07, 7. Tim Wellens (BEL/LOT) 2:18, 8. Alessandro De Marchi (ITA/ISR) 2:18, 9. Mikel Landa (ESP/BAH) 2:25, 10. Matteo Fabbro (ITA/BOR) 2:45.

Selected: 96. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 22:41.

Overall standings 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 22hr 41min 41sec, 2. Wout van Aert (BEL/JUM) at 1min 15sec, 3. Mikel Landa (ESP/BAH) 3:00, 4. Egan Bernal (COL/INE) 3:30, 5. Matteo Fabbro (ITA/BOR) 3:54, 6. Tim Wellens (BEL/LOT) 4:30, 7. Joao Almeida (POR/DEC) 4:42, 8. Romain Bardet (FRA/DSM) 5:03, 9. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 5:54, 10. Simon Yates (GBR/BIK) 6:58.

Selected:38. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 24:22.