Cycling: Tour de France class standings

Toulouse, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 18th Jul, 2019 ):Tour de France class standings after stage 11 between Albi and Toulouse on Wednesday: Green sprint points jersey: 1. Peter Sagan (SVK/BOR) 257 pts, 2. Elia Viviani (ITA/DEC) 184, 3. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 174, 4. Michael Matthews (AUS/SUN) 167, 5. Caleb Ewan (AUS/LOT) 148, 6. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 112, 7. Matteo Trentin (ITA/MIT) 101, 8. Dylan Groenewegen (NED/JUM) 96, 9. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 95, 10. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 75 Polka dot 'King of the Mountain' points jersey: 1. Tim Wellens (BEL/LOT) 43 pts, 2. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 37, 3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 30, 4. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 27, 5. Natnael Berhane (ERI/COF) 20, 6. Dylan Teuns (BEL/BAH) 13, 7. Benjamin King (USA/DDT) 13, 8. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 12, 9. Daryl Impey (RSA/MIT) 10, 10. Toms Skujins (LAT/TRE) 9 Teams: 1.

Movistar 142hrs 19min 38sec, 2. Trek at 1min 30sec, 3. Bora 14:59, 4. Mitchelton 15:45, 5. AG2R La Mondiale 18:56, 6. Groupama-FDJ 19:04, 7. Jumbo 19:14, 8. UAE Emirates 23:33, 9. Ineos 25:53, 10. Education First 32:46, 11. Sunweb 39:48, 12. Astana 42:16, 13. Bahrain 44:56, 14. Deceuninck 58:37, 15. Wanty 1.05:31, 16. Dimension Data 1.19:12, 17. CCC 1.21:55, 18. Arkea - Samsic 1.25:26, 19. Lotto 1.39:48, 20. Cofidis 1.54:34, 21. Total Direct Energie 2.06:59, 22. Katusha 2.25:20.

White under-25s jersey:1. Egan Bernal (COL/INE) 47hrs 19min 57sec, 2. Enric Mas (ESP/DEC) at 30sec, 3. David Gaudu (FRA/FDJ) 3:16, 4. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 13:19, 5. Laurens De Plus (BEL/JUM) 27:43, 6. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 33:19, 7. Wout van Aert (BEL/JUM) 33:36, 8. Gregor Muehlberger (AUT/BOR) 33:43, 9. Lennard Kaemna (GER/SUN) 37:33, 10. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 39:31.