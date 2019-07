Cycling: Tour de France class standings after stage 21

Tour de France class standings after the 21st and final stage from Rambouillet to Paris on Sunday

Tour de France class standings after the 21st and final stage from Rambouillet to Paris on Sunday: Green sprint points jersey: 1. Peter Sagan (SVK/BOR) 316 pts, 2. Caleb Ewan (AUS/LOT) 248, 3. Elia Viviani (ITA/DEC) 224, 4. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 209, 5. Michael Matthews (AUS/SUN) 201, 6. Matteo Trentin (ITA/MIT) 192, 7. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 167, 8. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 149, 9. Dylan Groenewegen (NED/JUM) 146, 10. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 119 Polka dot 'King of the Mountain' points jersey: 1. Romain Bardet (FRA/ALM) 86 pts, 2. Egan Bernal (COL/INE) 78, 3. Tim Wellens (BEL/LOT) 74, 4. Damiano Caruso (ITA/BAH) 67, 5. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 59, 6. Simon Yates (GBR/MIT) 59, 7. Nairo Quintana (COL/MOV) 58, 8. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 45, 9. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 44, 10. Mikel Landa (ESP/MOV) 42 Team overall: 1. Movistar 248 h 58:15, 2.

Trek at 47:54, 3. Ineos 57:52, 4. Education First 1 h 25:57, 5. Bora 1 h 29:30, 6. Groupama-FDJ 1 h 42:29, 7. Jumbo 1 h 52:55, 8. AG2R La Mondiale 2 h 08:17, 9. UAE Emirates 2 h 10:32, 10. Astana 2 h 27:37, 11. Mitchelton 2 h 34:00, 12. Deceuninck 3 h 15:42, 13. Wanty 3 h 49:46, 14. CCC 4 h 02:12, 15. Bahrain 4 h 08:22, 16. Dimension Data 4 h 12:27, 17. Cofidis 4 h 20:51, 18. Arkea - Samsic 4 h 21:11, 19. Sunweb 4 h 45:01, 20. Lotto 5 h 59:31, 21. Total Direct Energie 7 h 00:33, 22. Katusha 7 h 32:21.

White under-25s jersey:1. Egan Bernal (COL/INE) 82 h 57:00, 2. David Gaudu (FRA/FDJ) at 24:03, 3. Enric Mas (ESP/DEC) 58:20, 4. Laurens De Plus (BEL/JUM) 1 h 02:44, 5. Gregor M�hlberger (AUT/BOR) 1 h 04:40, 6. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 1 h 20:49, 7. Lennard K�mna (GER/SUN) 1 h 39:36, 8. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 2 h 07:33, 9. Nils Politt (GER/KAT) 2 h 14:28, 10. Elie Gesbert (FRA/ARK) 2 h 33:02.