Cycling: Tour de France results

Tour de France results on Saturday after the 20th stage from Lacapelle-Marival and Rocamadour

Rocamadour, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2022 ) :Tour de France results on Saturday after the 20th stage from Lacapelle-Marival and Rocamadour: Stage 1. Wout van Aert (BEL/JUM) 47:59 , 2. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) at 19 seconds, 3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 27, 4. Geraint Thomas (GBR/INE) 32, 5. Filippo Ganna (ITA/INE) 42, 6. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:22, 7. Mattia Cattaneo (ITA/QST) 1:25, 8. Fred Wright (GBR/BAH) 1:32, 9. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 1:37, 10. Jan Tratnik (SLO/BAH) 1:48, 11. Stefan K�ng (SUI/GFJ) 1:55, 12. Nils Politt (GER/BOR) 2:03, 13. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 2:23, 14. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2:25, 15. Dylan van Baarle (NED/INE) 2:30, 16. Nicholas Schultz (AUS/BIK) 2:40, 17. Neilson Powless (USA/EF1) 2:45, 18. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 2:46, 19. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 2:56, 20.

Daniel Martnez (COL/INE) 2:58.

Overall1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 76hr 33min 57sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) at 3:34, 3. Geraint Thomas (GBR/INE) 8:13, 4. David Gaudu (FRA/GFJ) 13:56, 5. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 16:37, 6. Nairo Quintana (COL/ARK) 17:24, 7. Romain Bardet (FRA/DSM) 19:02, 8. Louis Meintjes (RSA/INT) 19:12, 9. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 23:47, 10. Adam Yates (GBR/INE) 25:43, 11. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 36:50, 12. Bob Jungels (LUX/AG2) 46:14, 13. Neilson Powless (USA/EF1) 47:48, 14. Luis Len Snchez (ESP/BAH) 50:09, 15. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 50:53, 16. Patrick Konrad (AUT/BOR) 56:52, 17. Thomas Pidcock (GBR/INE) 1 h 01:08, 18. Sepp Kuss (USA/JUM) 1 h 02:29, 19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1 h 11:28, 20. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 31:17Selected: 22. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 35:55