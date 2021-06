Cycling: Tour de France results and standings

Results and standings after the 197.8km opening stage of the Tour de France between Brest and Landerneau on Saturday

Landerneau, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jun, 2021 ) :results and standings after the 197.8km opening stage of the Tour de France between Brest and Landerneau on Saturday: Stage: 1. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 4hrs 39min 05sec, 2. Michael Matthews (AUS/BIK) at 8sec, 3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 8, 4. Jack Haig (AUS/BAH) 8, 5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 8, 6. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 8, 7. David Gaudu (FRA/FDJ) 8, 8. Sergio Higuita (COL/EF1) 8, 9. Bauke Mollema (NED/TRE) 8, 10. Geraint Thomas (GBR/INE) 8, 11. Esteban Chaves (COL/BIK) 8, 12. Peio Bilbao (ESP/BAH) 8, 13. Jonas Rasmussen (DEN/JUM) 8, 14. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 8, 15. Enric Mas (ESP/MOV) 8, 16. Rigoberto Uran (COL/EF1) 8, 17. Nairo Quintana (COL/ARK) 8, 18. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 8, 19. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 8, 20. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 8.

Overall standings: 1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 4hrs 38min 55sec, 2. Michael Matthews (AUS/BIK) at 12, 3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 14, 4.

Jack Haig (AUS/BAH) 18, 5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 18, 6. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 18, 7. David Gaudu (FRA/FDJ) 18, 8. Sergio Higuita (COL/EF1) 18, 9. Bauke Mollema (NED/TRE) 18, 10. Geraint Thomas (GBR/INE) 18, 11. Esteban Chaves (COL/BIK) 18, 12. Peio Bilbao (ESP/BAH) 18, 13. Jonas Rasmussen (DEN/JUM) 18, 14. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 18, 15. Enric Mas (ESP/MOV) 18, 16. Rigoberto Uran (COL/EF1) 18, 17. Nairo Quintana (COL/ARK) 18, 18. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 18, 19. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 18, 20. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 18.

Selected:21. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 18, 22. Richard Carapaz (ECU/INE) 23, 24. Wout van Aert (BEL/JUM) 23, 40. Ben O'Connor (AUS/AG2) 1:59, 41. Miguel Angel Lpez (COL/MOV) 1:59, 42. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:59, 44. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:59, 65. Richie Porte (AUS/INE) 2:26, 123. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 5:43, 171. Christopher Froome (GBR/ISR) 14:47, 181. Marc Soler (ESP/MOV) 24:48.