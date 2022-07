Cycling: Tour de France results and standings

Results and standings after stage five of the Tour de France on Wednesday, a 157km run from Lille to Arenberg

Results and standings after stage five of the Tour de France on Wednesday, a 157km run from Lille to Arenberg:

Stage five 
1. Simon Clarke (AUS/ISR) 3hr 13min 35sec, 2. Taco van der Hoorn (NED/INT) same time, 3. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 2sec, 4. Neilson Powless (USA/EF1) 4, 5. Magnus Cort Nielsen (DEN/EF1) 30, 6. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 51, 7.

Tadej Pogacar (SLO/UAE) same time 8. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 1:04, 9. Fabio Jakobsen (NED/QST) s.t.

Overall standings1. Wout van Aert (BEL/Jumbo) 16hr 17min 22sec, 2. Neilson Powless (USA/EF1) at 13sec, 3. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 14, 4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 19, 5. Yves Lampaert (BEL/QST) 25, 6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 36, 7. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 40, 8. Adam Yates (GBR/INE) 48, 9. Thomas Pidcock (GBR/INE) 49, 10. Geraint Thomas (GBR/INE) 50