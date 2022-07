Cycling: Tour de France results and standings

Results and standings after stage six of the Tour de France, a 219.9km run from Binche to Longwy on Thursday

Longwy, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jul, 2022 ) :results and standings after stage six of the Tour de France, a 219.9km run from Binche to Longwy on Thursday: Stage six 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 4hrs 27min 13sec, 2. Michael Matthews (AUS/BIK) same time, 3. David Gaudu (FRA/GFJ) s.t., 4. Thomas Pidcock (GBR/INE) s.t., 5. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 6. Dylan Teuns (BEL/BAH) s.t., 7. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) s.t., 8. Daniel Mart�nez (COL/INE) s.t., 9. Primoz Roglic (SLO/JUM) s.t., 10. Romain Bardet (FRA/DSM) s.t.

Stage six selected 12. Adam Yates (GBR/INE) s.t., 14. Neilson Powless (USA/EF1) s.t., 15. Geraint Thomas (GBR/INE) at 5sec, 16. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) s.t., 22. Brandon McNulty (USA/UAE) s.t., 23. Jakob Fuglsang (DEN/ISR) s.

t., 26. Damiano Caruso (ITA/BAH) 21, 59. Ben O'Connor (AUS/AG2) 2:37., 103. Wout van Aert (BEL/JUM) 7:28 Overall standings 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 20hr 44min 44sec, 2. Neilson Powless (USA/EF1) at 4sec, 3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 31, 4. Adam Yates (GBR/INE) 39, 5. Thomas Pidcock (GBR/INE) 40, 6. Geraint Thomas (GBR/INE) 46, 7. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 52, 8. Daniel Martnez (COL/INE) 1:00, 9. Romain Bardet (FRA/DSM) 1:01., 10. David Gaudu (FRA/GFJ) 1:02 Overall standings selected11. Nairo Quintana (COL/ARK) 1:05., 14. Jakob Fuglsang (DEN/ISR) 1:16., 25. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2:11., 26. Rigoberto Urn (COL/EF1) 2:14., 28. Primoz Roglic (SLO/JUM) 2:27., 52. Ben O'Connor (AUS/AG2) 7:02., 54. Wout van Aert (BEL/JUM) 7:19