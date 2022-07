Cycling: Tour de France results and standings

Tour de France results and standings after Thursday's stage 12 from Briancon to the Alpe-d'Huez: Stege 12 1

Tour de France results and standings after Thursday's stage 12 from Briancon to the Alpe-d'Huez: Stage 12 1. Thomas Pidcock (GBR/INE) 4hr 55min 24sec, 2. Louis Meintjes (RSA/INT) at 48sec, 3. Chris Froome (GBR/ISR) 2:06, 4. Neilson Powless (USA/EF1) 2:29, 5. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 3:23, 6. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 3:23, 7. Geraint Thomas (GBR/INE) 3:23, 8. Enric Mas (ESP/MOV) 3:26, 9. Sepp Kuss (USA/JUM) 3:26, 10. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 3:32 Selected 11.

Romain Bardet (FRA/DSM) 3:42, 12. Adam Yates (GBR/INE) 4:01, 13. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:17, 14. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:44.

Overall standings1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 46h 28min 46sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) at 2:22, 3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:26, 4. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:35, 5. Adam Yates (GBR/INE) 3:44, 6. Nairo Quintana (COL/ARK) 3:58, 7. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:07, 8. Thomas Pidcock (GBR/INE) 7:39, 9. Enric Mas (ESP/MOV) 9:32, 10. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 10:06.