Cycling: Tour de France results and standings

Tour de France results and standings after stage 14 from Saint-Etienne to Mende: 1. Michael Matthews (AUS/BIK) 4hr 30min 53sec, 2. Alberto Bettiol (ITA/EF1) at 15sec, 3. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 34, 4. Marc Soler (ESP/UAE) 50, 5. Patrick Konrad (AUT/BOR) 58, 6. Jakob Fuglsang (DEN/ISR) 58, 7. Felix Gro schartner (AUT/BOR) 1:06, 8. Lennard Kmna (GER/BOR) 1:12, 9. Simon Geschke (GER/COF) 1:12, 10. Louis Meintjes (RSA/INT) 1:12.

Selected 23. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 12:34, 24. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 12:34, 25.

David Gaudu (FRA/GFJ) 12:51, 26. Geraint Thomas (GBR/INE) 12:51, 27. Nairo Quintana (COL/ARK) 12:51, 28. Adam Yates (GBR/INE) 12:56, 30. Romain Bardet (FRA/DSM) 13:00, 31. Enric Mas (ESP/MOV) 13:00.

Overall standings1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 55hr 31min 01sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) at 2min 22sec, 3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:43, 4. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:01, 5. Adam Yates (GBR/INE) 4:06, 6. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:15, 7. Louis Meintjes (RSA/INT) 4:24, 8. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:24, 9. Thomas Pidcock (GBR/INE) 8:49, 10. Enric Mas (ESP/MOV) 9:58.