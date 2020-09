Cycling: Tour de France stage 14 results

Lyon, Sept 12 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2020 ) :results from stage 14 of the Tour de France, a 194km run between Clermont-Ferrand and Lyon on Saturday: 1. Soren Kragh Andersen (DEN/Sunweb) 4hr 28min 10sec, 2.

Luka Mezgec (SLO/MIT) at 15sec, 3. Simone Consonni (ITA/COF) 15, 4. Peter Sagan (SVK/BOR) 15, 5. Casper Pedersen (DEN/SUN) 15, 6. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 15, 7. Matteo Trentin (ITA/CCC) 15, 8. Oliver Naesen (BEL/ALM) 15, 9.

Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 15, 10. Marc Hirschi (SUI/SUN) 15, 11. Anthony Turgis (FRA/TDE) 15, 12.

Tadej Pogacar (SLO/UAE) 15, 13. Michael Valgren (DEN/DDT) 15, 14. Hugo Houle (CAN/AST) 15, 15. Warren Barguil (FRA/ARK) 15, 16.

Valentin Madouas (FRA/FDJ) 15, 17. Quentin Pacher (FRA/VCC) 15, 18. Damiano Caruso (ITA/BAH) 15, 19. Omar Fraile (ESP/AST) 15, 20. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 15Selected:21. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 15, 24.

Egan Bernal (COL/INE) 15, 25. Richard Carapaz (ECU/INE) 15, 26. Tom Dumoulin (NED/JUM) 15, 29. Primoz Roglic (SLO/JUM) 15, 34. Nairo Quintana (COL/ARK) 15, 36. Rigoberto Uran (COL/EF1) 15