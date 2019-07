Cycling: Tour de France stage 16 results

Results from stage 16 of the Tour de France around Nimes on Tuesday

Nmes, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 23rd Jul, 2019 ) : results from stage 16 of the Tour de France around Nimes on Tuesday: 1. Caleb Ewan (AUS/LOT) 3hrs 57min 08sec.

2. Elia Viviani (ITA/DEC) same time.

3. Dylan Groenewegen (NED/JUM) 0.

4. Peter Sagan (SVK/BOR) 0.

5. Niccol, Bonifazio (ITA/TDE) 0.

6. Michael Matthews (AUS/SUN) 0.

7. Matteo Trentin (ITA/MIT) 0.

8. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 0.

9. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 0.

10. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 0.

11. Jens Debusschere (BEL/KAT) 0.

12. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 0.

13. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 0.

14. Maximiliano Richeze (ARG/DEC) 0.

15. Andr, Greipel (GER/ARK) 0.

16. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 0.

17. Oliver Naesen (BEL/ALM) 0.

18. Warren Barguil (FRA/ARK) 0.

19. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 0.

20. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 0.

Selected: 24. Mikel Landa (ESP/MOV) 0.

25. Geraint Thomas (GBR/INE) 0.

27. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 0.

28. Egan Bernal (COL/INE) 0.

29. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 0.

35. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

36. Simon Clarke (AUS/EF1) 0.

37. Daniel Martin (IRL/UAE) 0.

38. Richie Porte (AUS/TRE) 0.