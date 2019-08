Cycling: Vuelta a Espana standings after stage 3

Szymon Sajnok (POL/CPT) 10. Clement Venturini (FRA/ALM) Overall standings1. Nicolas Roche (IRL/Sunweb) 9hr 51min 14sec, 2. Nairo Quintana (COL/MOV) at 2sec, 3. Rigoberto Uran (COL/EF1) 8, 4. Mikel Nieve (ESP/MIT) 22, 5.

Alicante, Spain, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2019 ) :Vuelta a Espana third stage results on Monday, 188km from Ibi to Alicante : 1. Sam Bennett (IRL/BOR) 4hr 25min 2 sec, 2. Edward Theuns (BEL/TFS) s.t., 3.

Recent Stories

Charity rescues 100 at sea despite Libyan coast gu ..

Greek police raid Athens squats, arrest migrants

PTI govt to support Kashmiris on all forums: Ali M ..

Serena 'ready' for Sharapova as US Open excitement ..

G7 Must Decide on Issue of Russia Returning to For ..

Trump rejects reducing fossil fuel production for ..