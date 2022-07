Results from the third stage of the women's Tour de France on Tuesday

Epernay, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jul, 2022 ) :results from the third stage of the women's Tour de France on Tuesday, a 133.6km ride from Reims to Epernay: 1. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 3 hrs 22:54, 2.

Marianne Vos (NED/JUM) at 2sec, 3. Ashleigh Moolman (RSA/SDW) 2, 4. Silvia Persico (ITA/VAL) 2, 5. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 2, 6. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 2, 7. Mavi Garcia (ESP/UAE) 6, 8.

Demi Vollering (NED/SDW) 8, 9. Juliette Labous (FRA/DSM) 11, 10. Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 20 Overall standings1. Marianne Vos (NED/JUM), 2. Silvia Persico (ITA/VAL) at 16sec, 3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 16, 4.

Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 21, 5. Ashleigh Moolman (RSA/SDW) 51, 6. Mavi Garcia (ESP/UAE) 55, 7. Demi Vollering (NED/SDW) 57, 8. Juliette Labous (FRA/DSM) 1:05, 9. Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 1:14, 10. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 1:48