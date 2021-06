Denmark v Finland Euro 2020 starting line-ups

Starting line-ups for the Euro 2020 Group B game between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on Saturday (Kick-off 1600 GMT)

Copenhagen, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group B game between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on Saturday (Kick-off 1600 GMT): Denmark (4-2-3-1) Kasper Schmeichel; Daniel Wass, Simon Kjaer (capt), Andreas Christensen, Joakim Maehle; Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg; Yussuf Poulsen, Christian Eriksen, Martin Braithwaite; Jonas Wind Coach: Kasper Hjulmand (DEN) Finland (4-4-2)Lukas Hradecky; Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Daniel O'Shaughnessy, Jere Uronen; Robin Lod, Glen Kamara, Tim Sparv (capt), Joona Toivio; Teemu Pukki, Joel PohjanpaloCoach: Markku Kanerva (FIN)