Denmark v Tunisia World Cup starting line-ups

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2022 ) :Starting line-ups in the Group D World Cup match between Denmark and Tunisia at Doha's education City stadium on Tuesday (kick-off 1300 GMT): Denmark (3-4-2-1): Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Simon Kjaer (capt), Andreas Christensen; Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Joakim Maehle; Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen; Kasper Dolberg Coach: Kasper Hjulmand (DEN) Tunisia (3-4-3): Aymen Dahmen; Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yassine Meriah; Mohamed Drager, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Issam Jebali, Youssef Msakni (capt) Coach: Jalel Kadri (TUN) Referee: Cesar Ramos (MEX)