England squad for World Cup warm-up match with Wales

England squad for Rugby World Cup warm-up match with Wales at Twickenham on August 11

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 6th Aug, 2019 ) :England squad for Rugby World Cup warm-up match with Wales at Twickenham on August 11: Forwards: Dan Cole (Leicester Tigers) Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs) Tom Curry (Sale Sharks) Charlie Ewels (Bath) Ellis Genge (Leicester Tigers) Jamie George (Saracens) Maro Itoje (Saracens) George Kruis (Saracens) Joe Launchbury (Wasps) Courtney Lawes (Northampton Saints) Lewis Ludlam (Northampton Saints) Joe Marler (Harlequins) Kyle Sinckler (Harlequins) Jack Singleton (Saracens) Sam Underhill (Bath) Billy Vunipola (Saracens) Mako Vunipola (Saracens) Harry Williams (Exeter Chiefs) Mark Wilson (Newcastle Falcons/Sale Sharks)Backs: Joe Cokanasiga (Bath) Elliot Daly (Saracens) Owen Farrell (Saracens) George Ford (Leicester Tigers) Piers Francis (Northampton Saints) Willi Heinz (Gloucester) Jonathan Joseph (Bath) Joe Marchant (Harlequins) Jonny May (Leicester Tigers) Ruaridh McConnochie (Bath) Henry Slade (Exeter Chiefs) Manu Tuilagi (Leicester Tigers) Anthony Watson (Bath) Ben Youngs (Leicester Tigers)