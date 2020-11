Factfile for CAF Champions League winners Al Ahly

Cairo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2020 ) :Factfile for 2020 CAF Champions League winners Al Ahly of Egypt: Full name: Al Ahly Sporting Club Formed: 1907 Grounds: Cairo International Stadium/Al Ahly Stadium (capacities: 75,000/30,000) Nickname: Cairo Red Devils Coach: Pitso Mosimane (RSA) Standard team: Mohamed el Shennawy, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ayman Ashraf, Ali Maaloul (TUN), Hamdy Fathy, Amr el Soleya, Hussein el Shahat, Junior Ajayi (NGR), Mohamed 'Afsha' Magdy, Marwan Mohsen Path to victory: Preliminary round - Atlabara (SSD) 13-0 (9-0 4-0); last 32 - Cano Sport (GEQ) 6-0 (4-0 2-0); Group B - Etoile Sahel (TUN) 1-0 0-1, Al Hilal (SUD) 2-1 1-1, Platinum (ZIM) 2-0 1-1; quarter-finals - Mamelodi Sundowns (RSA) 3-1 (2-0 1-1); semi-finals - Wydad Casablanca (MAR) 5-1 (3-1 2-0); final - Zamalek (EGY) 2-1Scorers: 6 - El Shahat; 4 - Maaloul, Salah Mohsen; 3 - Magdy, Walid Soliman; 2 - Ajayi, Walid Azaro (MAR), Hamdy Fathy, M.

Mohsen; 1 - Dieng, Ahmed Fathy, Ibrahim, Ahmed el Sheikh, El Soleya, Ramadan Sobhy, Lebohang Maboe (Sundowns) own-goal, Mustafa Salim (Atlabara) own-goalCAF titles: 20 (9 - Champions League, 6 - Super Cup, 4 - African Cup Winners Cup, 1 - Confederation Cup).