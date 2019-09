Fiji final 31-man squad for Rugby World Cup

Fiji's confirmed 31-man squad for the Rugby World Cup in Japan.

The only change from the preliminary squad named last month is the omission of prop Lee-Roy Atalifo

Wellington, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Sep, 2019) :Fiji's confirmed 31-man squad for the Rugby World Cup in Japan.

The only change from the preliminary squad named last month is the omission of prop Lee-Roy Atalifo.

Backs Fullbacks: Kini Murimurivalu, Alivereti Veitokani Wings: Vereniki Goneva, Filipo Nakosi, Waisea Nayacalevu, Josua Tuisova Centres: Levani Botia, Jale Vatubua, Semi Radradra, Josh Matavesi Fly-halves: Ben Volavola Scrum-halves: Frank Lomani, Nikola Matawalu, Henry Seniloli Forwards Back row: Semi Kunatani, Viliame Mata, Mosese Voka, Dominiko Waqaniburotu, Peceli Yato Locks: Tevita Cavubati, Leone Nakarawa, Apisalome Ratuniyarawa, Tevita Ratuva Props: Campese Ma'afu, Eroni Mawi, Peni Ravai, Manasa Saulo, Kalivati TawakeHookers: Mesulame Dolokoto, Samuel Matavesi, Ratu Veremalua Vugakoto.

ns/arb/dh