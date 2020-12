ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Dec, 2020 ) :The qualifying round matches of the 6th Benazir Bhutto (Shaheed) National Tennis Championships 2020 continued here at Islamabad Tennis Courts on Monday.

According to the organizers, a total of 128 entries from different parts of the country were received for the event.

Following are the results of different categories: Men Singles Final Qualifying: Hamza bin Asif bt Uzair Khan 6-3; M. Usman bt Tahir Ullah 7-6(4); Faizan Khurram bt Capt. Sheroz 7-6(1); Abbas khan bt Sami Zeb 6-3; Jibran ul Haq bt Subhan bin Salik 6-3; Maj Sulieman bt Kashan Umer 6-3; Sikandar Hayat bt M.Bilal 6-4; Nauman Aftab bt Ahmed Asjad 6-1; U-18 final qualifying Singles: Abdullah Rashid bt Mustansir 7-5; Haider Ali bt Hasam Khan 6-3; Yahya Musa bt Ibrahim Sohail 6-4; Asad Zaman bt Azan Sajid 6-4; Baqir Ali bt Hamza Asim 6-4; Bilal Farooq bt Omer Masood 6-0; Zaeem Ghafoor bt Kashan Tariq 6-3; M.Talha bt Ibrahim Ahmed 6-1; 1st Round Men Singles: Heera Ashiq bt Saqib Hayat 6-3 6-2; Shakir Ullah bt Hamza Bin Asif 6-4 6-3; Yousaf Khalil bt Ahmed Babar 6-4 6-4; Mudassir Murtaza bt Maj. Suleman 6-0 6-0; Ibrahim Omer bt Abbas Khan 6-2 6-2; Muzammil Murtaza bt Murtaza Hussain 6-3 6-0; Ahmed Kamil bt Asad Ullah 6-7(3) 7-5 6-4; Barkat Ullah bt Syed Nofil Kaleem 3-6 6-4 6-1; Ahmed Ch. bt Abdal Haidar 6-3 6-1; M. Shoaib bt M. Usman Ejaz 6-3 6-2 Boys 18 & Under Osama Mehmood bt Ahtsham Arif 6-4 6-4; Kamran Khan bt Abdullah Rashid 6-3 7-5; Hamid Israr bt Huzaima A.

Rehman 6-4 6-3; Asad Zaman bt Yahya Musa Luni 6-2 6-2; Sami Zeb Khan bt Faizan Fayyaz 6-4 6-2; Ahmad Nael Qureshi bt Hamza Jawad 6-0 6-4; M. Huzaifa Khan bt Zaeem Ghafoor 6-1 6-0; Baqar Ali bt Haider Ali Rizwan 6-2 6-4; Farman Shakeel bt Uzair Khan 6-4 6-4; Ahmed Kamil bt Kashan Omer 6-4 6-1; Aqib Hayat bt Nalain Abbas 7-5 6-4; Hasheesh Kumar bt Bilal Asim 6-4 6-4; M. Shoaib bt M. Bilal Farooq 6-0 6-0; M. Talha Khan bt Zalan Khan 6-4 3-6 6-2; Mahatir Mohammad bt Faizan Shahid 6-1 6-3; Shaeel Durab bt M. Abdullah 6-1 6-0 Boys 14 & Under Hamza Rahmat bt Imdad Ali 4-2 1-4 5-4(1); Shahsawar Khan bt Taimoor Khan 4-0 4-0; Mustansir Ali Khan bt Abdul Basit W.O; Razik Sultan bt Ryaan Kh. Saud W.O; Haider Ali Rizwan bt Ali Zain 4-0 4-0; M. Ibraheem Ashraf bt Eeman E Rasiq 4-2 4-2; M. Hamza Aasim bt Samer Zaman 4-2 4-0; Ahmed Nael Qureshi bt Jamal Shah W.O; Ammar Masood bt Rayan Khan 4-1 5-4(3); Hamza Roman bt Husnain Ali Rizwan 4-2 4-1; M. Haziq Aasim bt Moavia Butt 4-0 4-1; Bilal Asim bt Sameer Maqsood 4-0 4-0; Asad Zaman bt Abdullah Azhar 4-2 4-0; Amir Mazari bt Nabeel Ali Qayum 4-1 4-2; Omair Khan bt Yahya Musa Luni W.O; Hamid Israr bt Mian Abdullah 4-0 4-1BOYS & GIRLS U-12Hamza Ali Rizwan bt Saqib Ali 4-1 4-0; Hamza Hussain bt Soha Ali 1-4 4-2 4-0 ; Amna Ali Qayum bt Riyyan Shah Khan 4-2 4-1; Taimoor Khan bt Mahnoor Farooqui 4-1 4-0; Ismail Aftab bt Zohaib Amjad 4-1 4-1; Syed M. Aalay bt M. Ayan Sher Dil 2-4 4-0 4-2; Mian Abdullah bt Hareem Fatima 4-1 4-0.