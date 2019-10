First-round scores at WGC-HSBC Champions

Leading first-round scores on Thursday in the WGC-HSBC Champions at Sheshan International Golf Club in Shanghai, China (par 72)

Shanghai, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Oct, 2019 ) :Leading first-round scores on Thursday in the WGC-HSBC Champions at Sheshan International Golf Club in Shanghai, China (par 72): 64 - Li Haotong (CHN) 65 - Victor Perez (FRA) 66 - Im Sung-jae (KOR), Adam Scott (AUS), Matthew Fitzpatrick (ENG), Xander Schauffele (USA) 67 - Corey Conners (CAN), Matthias Schwab (AUT), Rory McIlroy (NIR) 68 - Zhang Xinjun (CHN), Louis Oosthuizen (RSA), Danny Willett (ENG), Abraham Ancer (MEX)69 - Matthew Millar (AUS), Jason Kokrak (USA), Yuan Yechun (CHN), An Byeong-hun (KOR), Ryo Ishikawa (JPN), Chez Reavie (USA), J.

T.

Poston (USA), Matt Wallace (ENG), Billy Horschel (USA), Tony Finau (USA), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Justin Rose (ENG)afp