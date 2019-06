Football: Africa Cup of Nations Group F factfiles

Factfiles of Africa Cup of Nations Group F teams at 2019 tournament in Egypt: Benin Goalkeepers: Saturnin Allagbe (Niort/FRA), Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/TUR), Cherif Dine Kakpo (Buffles Borgou) Defenders

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 18th Jun, 2019 ) :Factfiles of Africa Cup of Nations Group F teams at 2019 tournament in Egypt: Benin Goalkeepers: Saturnin Allagbe (Niort/FRA), Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/TUR), Cherif Dine Kakpo (Buffles Borgou) Defenders: Khaled Adenon (Amiens/FRA), Moise Adilehou (Levadiakos/GRE), Seidou Baraze (Yzeure/FRA), Rodrigue Fassinou (ASPAC), Emmanuel Imorou (Caen/FRA), David Kiki (Red Star/FRA), Junior Salomon (Plateau Utd/NGR), Olivier Verdon (Sochaux/FRA) Midfielders: Jordan Adeoti (Auxerre/FRA), Sessi D'Almeida (Yeovil/ENG), Rodrigue Kossi (Club Africain/TUN), Mama Seibou (Toulon/FRA), Stephane Sessegnon (Genclerbirligi/TUR), Anaane Tidjani (Ben Guerdane/TUN) Forwards: Desire Azankpo (Senica/SVK), David Djigla (Niort/FRA), Jodel Dossou (Vaduz/LIE), Steve Mounie (Huddersfield/ENG), Mickael Pote (Adana Demirspor/TUR), Cebio Soukou (Hansa Rostock/GER) Coach: Michel Dussuyer (FRA) Africa/world rankings: 18/88 Previous appearances: 3 Best placing: first round Qualifying: Gambia 1-0 home 1-3 away, Togo 2-1 0-0, Algeria 1-0 0-2 Scorers: Mounie 2, D'Almeida, Djigla, Sessegnon 1 each Cameroon Goalkeepers: Carlos Kameni (Fenerbahce/TUR), Andre Onana (Ajax/NED), Fabrice Ondoa (Ostend/BEL) Defenders: Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier/FRA), Gaetan Bong (Brighton/ENG), Collins Fai (Standard Liege/BEL), Jean Armel Kana-Biyik (Kayserispor/TUR), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prague/CZE), Dawa Tchakonte (Mariupol/UKR), Banana Yaya (Panionios/GRE) Midfielders: Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham/ENG), Arnaud Djoum (Hearts/SCO), Wilfrid Kaptoum (Betis Deportivo Balompie/ESP), Pierre Kunde Malong (Mainz/GER), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa/ISR) Forwards: Stephane Bahoken (Angers/FRA), Christian Bassogog (Henan/CHN), Olivier Boumal (Panionos/GRE), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG/FRA), Karl Toko Ekambi (Villareal/ESP), Clinton Njie (Marseille/FRA), Joel Tagueu (Maritimo/POR), Jacques Zoua (Astra/ROM) Coach: Clarence Seedorf (NED) Africa/world rankings: 7/51 Previous appearances: 18 Best placing: champions (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) Qualifying: Morocco 1-0 0-2, Comoros 3-0 1-1, Malawi 1-0 0-0 Scorers: Choupo-Moting 2, Vincent Aboubakar, Bahoken, Bassogog, N'Jie 1 each Ghana Goalkeepers: Felix Annan (Asante Kotoko), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux/FRA), Richard Ofori (Maritzburg Utd/RSA) Defenders: Lumor Agbenyenu (Goztepe/TUR), Joseph Aidoo (Genk/BEL), Joseph Attamah (Basaksehir/TUR), John Boye (Metz/FRA), Jonathan Mensah (Columbus Crew/USA), Kassim Nuhu (Hoffenheim/GER), Abdul Baba Rahman (Reims/FRA), Andy Yiadom (Reading/ENG) Midfielders: Afriyie Acquah (Empoli/ITA), Thomas Agyepong (Hibernian/SCO), Kwadwo Asamoah (Inter/ITA), Christian Atsu (Newcastle Utd/ENG), Andre Ayew (Fenerbahce/TUR), Samuel Owusu (Cukaricki/SRB), Thomas Partey (Atletico Madrid/ESP), Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves/ESP) Forwards: Jordan Ayew (Crystal Palace/ENG), Caleb Ekuban (Trabzonspor/TUR), Asamoah Gyan (Kayserispor/TUR), Kwabena Owusu (Leganes/ESP) Coach: James Kwesi Appiah (GHA) Africa/world rankings: 6/50 Previous appearances: 21 Best placing: champions (1963, 1965, 1978, 1982) Qualifying: Ethiopia 5-0 2-0, Kenya 1-0 0-1 Scorers: J.

Ayew, Raphael Dwamena 2 each, Boye, Ekuban, Gyan, Ebenezer Ofori 1 each Guinea-Bissau Goalkeepers: Rui Dabo (Fabril/POR), Jonas Mendes (Academic Viseu/POR), Edimar Vieira Ca (UDIB) Defenders: Mamadu Cande (Santa Clara/POR), Tomas Dabo (Riete/ITA), Marcelo Djalo (Fulham/ENG), Nanu Gomes (Maritimo/POR), Rudnilson Silva (Kaunas Zal/LTU), Eliseu Soares (Rio Ave/POR), Juary Soares (Mafra/POR) Midfielders: Moreto Cassama (Reims/FRA), Judilson Gomes (Monaco/FRA), Joao Jaquite (Tondela/POR), Zezinho Lopes (Senica/SVK), Sori Mane (Cova Piedade/POR), Jorge Norgueira (Aves/POR) Forwards: Mama Balde (Aves/POR), Romario Balde (Academica Coimbra/POR), Jorginho Intima (CSKA/BUL), Joseph Mendes (Ajaccio/FRA), Frederic Mendy (Vitoria Setubal/POR), Piqueti Silva (Al Shoula/KSA), Toni Silva (Al Ittihad/EGY) Coach: Baciro Cande (GNB) Africa/world rankings: 31/118 Previous appearances: 1 Best placing: first roundQualifying: Namibia 1-0 0-0, Mozambique 2-2 2-2, Zambia 2-1 1-2Scorers: Mendy 3, Piqueti 2, Carlos Embalo, Edigerson Gomes, T.

Silva 1 each