Football: Africa Cup of Nations squads - 1st update

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 11th Jun, 2019 ) :Sixteen of the 24 countries that will compete at the Africa Cup of Nations in Egypt from June 21 to July 19 have announced their final squads: GROUP A Egypt Goalkeepers: Mahmoud 'Genesh' Abdelrahim (Zamalek), Mohamed el Shenawy (Al Ahly), Ahmed al Shennawy (Pyramids) Defenders: Mahmoud Alaa, Mahmoud Hamdy (both Zamalek), Omar Gaber, Ahmed Ayman Mansour (both Pyramids), Ayman Ashraf (Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa/ENG), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion/ENG) Midfielders: Nabil Emad Donga (Pyramids), Mohamed Elneny (Arsenal/ENG), Ali Ahmed Ghazal (Feirense/POR), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (Kasimpasa/TUR), Abdullah al-Saeed (Pyramids), Waleed Soliman (Ahly), Amr Warda (Atromitos/GRE) Forwards: Ahmed Ali Kamel (Al Mokawloon), Ahmed Hassan Kouka (Olympiakos/GRE), Marwan Mohsen (Ahly), Mohamed Salah (Liverpool/ENG) Uganda Goalkeepers: Jamal Salim Magoola (Al Hilal/SUD), Robert Odongkara (Adama City/ETH), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns/RSA) Defenders: Timothy Awanyi (KCCA), Murushid Juuko (Simba/TAN), Isaac Muleme (Viktoria Zizkov/CZE), Hassan Wasswa Mawanda (unattached), Bevis Mugabi (Yeovil Town/ENG), Ronald Mukiibi (Ostersunds/SWE), Joseph Ochaya (TP Mazembe/COD), Nicholas Wadada (Azam/TAN), Godfrey Walusimbi (unattached) Midfielders: Khalid Aucho (Church Hill Brothers/IND), Michael Azira (Montreal Impact/CAN), Allan Kateregga (Maritzburg Utd/RSA), William Kizito Luwagga (Shakhter Karagandy/KAZ), Tadeo Lwanga (Vipers), Farouk Miya (Gorica/CRO), Emmanuel Okwi (Simba/TAN) Forwards: Patrick Kaddu, Allan Kyambadde (both KCCA), Lumala Abdu (Syrianska/SWE), Derrick Nsibambi (Smouha/EGY) Zimbabwe Goalkeepers: George Chigova (Polokwane City/RSA), Elvis Chipezeze (Baroka/RSA), Edmore Sibanda (Witbank Spurs/RSA) Defenders: Tendayi Darikwa (Nottingham Forest/ENG), Jimmy Dzingai (Power Dynamos/ZAM), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs/RSA), Divine Lunga (Golden Arrows/RSA), Alec Mudimu (CEFN Druids/WAL), Ronald Pfumbidzai (Bloemfontein Celtic/RSA) Midfielders: Talent Chawapiwa, Ovidy Karuru (both AmaZulu/RSA), Kudakwashe Mahachi, Marshall Munetsi (both Orlando Pirates/RSA), Khama Billiat (Kaizer Chiefs/RSA), Thabani Kamusoko (Young Africans/TAN), Tafadzwa Kutinyu (Azam/TAN), Marvellous Nakamba (Club Brugge/BEL), Danny Phiri (Golden Arrows/RSA) Forwards: Tinotenda Kadewere (Le Havre/FRA), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/CHN), Knowledge Musona (Lokeren/BEL), Knox Mutizwa (Golden Arrows/RSA), Evans Rusike (SuperSport Utd/RSA) To be announced: Democratic Republic of Congo GROUP B Burundi Goalkeepers: MacArthur Arakaza, Justin Ndikumana (both Sofapaka/KEN), Jonathan Nahimana (Vital'O) Defenders: Omar Moussa (Sofapaka/KEN), Christophe Nduwarugira (Uniao Madeira/POR), Omar Ngando (Kigali/RWA), Abdoul Karim Nizigiymana (Vipers/UGA), Frederic Nsabiyumva (Chippa Utd/RSA), David Nshimirimana (Mukura Victory/RWA) Midfielders: Gael Bigirimana (unattached), Gael Duhayindavyi (Mukura Victory/RWA), Pierre Kwizera (Al-Orouba/OMA), Shassir Nahimana (Al-Mujazzal/KSA), Enock Nsabumukama (Zesco Utd/ZAM), Hussein Shabani (Coffee/ETH) Forwards: Cedric Amissi (Al-Taawoun/KSA), Mohamed Amissi (NAC Breda/NED), Saido Berahino (Stoke City/ENG), Elvis Kasomba (Melbourne Victory/AUS), Laudit Mavugo (Napsa Stars/ZAM), Francis Mustafa (Gor Mahia/KEN), Selemani Yamini Ndikumana (Al-Adalh/KSA), Fiston Abdoul Razak (JS Kabylie/ALG) Madagascar Goalkeepers: Melvin Andrien (Martigues/FRA), Ibrahima Dabo (Gobelins/FRA), Jean Randrianasolo (CNaPS Sport) Defenders: Mamy Randrianarisoa, Pascal Razakanantenaina (both St Pierroise/REU), Dimitry Caloin (Les Herbiers/FRA), Thomas Fontaine (Reims/FRA), Romain Metanire (Minnesota Utd/USA),Jerome Mombris (Grenoble/FRA), Jeremy Morel (Lyon/FRA), Toaviina Rambeloson(Arras/FRA) Midfielders: Ibrahim Amada (Mouloudia Alger/ALG), Anicet Andrianantenaina (Ludogorets/BUL),Andriamiraldo Andrianarimanana (Kaizer Chiefs/RSA), Marco Ilaimaharitra (Charleroi/BEL), Lalaina Nomenjanahary (Paris FC/FRA), Jean Rakotoarisoa (Fosa Juniors), Rayan Raveloson (Troyes/FRA) Forwards: Charles Andriamahitsinoro (Al Aldalh/KSA), Faneva Andriatsima (Clermont/FRA), William Gros (Vitre/FRA), Tsilavina Njiva (Samut Sakhon/THA), Paulin Voavy (Misr Lel Makasa/EGY) Nigeria Goalkeepers: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Ikechukwu Ezenwa (Katsina Utd), Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta/CYP) Defenders: Olaoluwa Aina (Torino/ITA), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/TUR), Leon Balogun (Brighton/ENG), Jamilu Collins (Paderborn/GER), William Ekong (Udinese/ITA), Kenneth Omeruo (Leganes/ESP), Abdullahi Shehu (Bursaspor/TUR) Midfielders: Oghenekaro Etebo (Stoke City/ENG), John Obi Mikel (Middlesbrough/ENG), Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva/ISR) Forwards: Samuel Chukwueze (Villarreal/ESP), Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/CHN), Alex Iwobi (Arsenal/ENG), Samuel Kalu (Bordeaux/FRA), Ahmed Musa (Al Nassr/KSA), Paul Onuachu (Midtjyland/DEN), Henry Onyekuru (Galatasaray/TUR), Victor Osimhen (Royal Charleroi/BEL), Moses Simon (Levante/ESP) TBA: Guinea GROUP C Algeria Goalkeepers: Azzedine Doukha (Al Raed/KSA), Rais M'Bolhi (El Etifaq/KSA), Alexandre Oukidja (Metz/FRA) Defenders: Ramy Bensebaini, Mehdi Zeffane (both Rennes/FRA), Youcef Atal (Nice/FRA), Djamel Benlamri (Al Shabab/KSA), Mohamed Fares (SPAL/ITA), Rafik Halliche (Moreirense/POR), Aissa Mandi (Real Betis/ESP), Mehdi Tahrat (Lens/FRA) Midfielders: Mehdi Abeid (Dijon/FRA), Haris Belkebla (Brest/FRA), Ismail Bennacer (Empoli/ITA), Hicham Boudaoui (Paradou), Sofiane Feghouli (Galatasaray/TUR), Adlene Guedioura (Nottingham Forest/ENG) Forwards: Youcef Belaili (Esperance/TUN), Yacine Brahimi (Porto/POR), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/QAT), Riyad Mahrez (Manchester City/ENG), Adam Ounas (Napoli/ITA), islam Slimani (Fenerbahce/TUR) Kenya Goalkeepers: Patrick Matasi (St George/ETH), John Oyemba (Kariobangi Sharks), Faruk Shikalo (Bandari) Defenders: Joash Onyango, Philemon Otieno (both Gor Mahia), Musa Mohammed (Nkana/ZAM), Bernard Ochieng (Vihiga Utd), Joseph Okumu (Real Monarchs/USA), Abud Omar (Sfantu Gheorghe/BUL), Eric Ouma (Vasalunds/SWE), David Owino (Zesco Utd/ZAM) Midfielders: Ismael Gonzalez (Las Palmas Atletico/ESP), Erick Johanna (Brommapojkarna/SWE), Francis Kahata (Gor), Ovella Ochieng (Vasalunds/SWE), Dennis Odhiambo (Thika Utd), Johanna Omollo (Cercle Bruges/BEL), Ayub Timbe (Beijing Renhe/CHN), Victor Wanyama Tottenham/ENG), Paul Were (Trikala/GRE) Forwards: John Avire (Sofapaka), Masoud Juma (unattached), Michael Olunga (Kashiya Reysol/CHN) TBA: Senegal, Tanzania GROUP D Ivory Coast Goalkeepers: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe/COD), Tape Ira (San Pedro), Ali Badra (Free State Stars/RSA) Defenders: Serge Aurier (Tottenham/ENG), Mamadou Bagayoko (Red Star/FRA), Cheikh Comara (Wydad Casablanca/MAR), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Souleymane Doumbia (Rennes/FRA), Wilfried Kanon (ADO The Hague/NED), Ismal Traore (Angers/FRA) Midfielders: Victorian Angban (Metz/FRA), Serey Die (Neuchatel Xamax/SUI), Jean-Philippe Gbamin (Mainz/GER), Franck Kessie (AC Milan/ITA), Ibrahim Sangare (Toulouse/FRA), Jean-Michal Seri (Fulham/ENG) Forwards: Roger Assale (Young Boys Bern/SUI), Wilfried Bony (unattached), Maxwel Cornet (Lyon/FRA), Max-Alain Gradel (Toulouse/FRA), Jonathan Kodjia (Aston Villa/ENG), Nicolas Pepe (Lille/FRA), Wilfried Zaha (Crystal Palace/ENG) Morocco Goalkeepers: Yassine Bounou (Girona/ESP), Mounir el Kajoui (Malaga/ESP), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) Defenders: Yunis Abdelhamid (Reims/FRA), Medhi Benatia (Al-Duhail/QAT), Manuel da Costa (Al Ittihad/KSA), Nabil Dirar (Fenerbahce/TUR), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund/GER), Noussair Mazraoui (Ajax/NED), Romain Saiss (Wolves/ENG) Midfielders: Karim el Ahmadi (Ittihad/KSA), Younes Belhanda (Galatasaray/TUR), Youssef Ait Bennasser (St Etienne/FRA), Mehdi Bourabia (Sassuolo/ITA), Mbark Boussoufa (Al Shabab/KSA), Faycal Fajr (Caen/FRA) Forwards: Nordin Amrabat, Abderrazak Hamdallah (both Nassr/KSA), Sofiane Boufal (Celta Vigo/ESP), Khalid Boutaib (Zamalek/EGY), Osama Idrissi (Alkmaar/NED), Youssef En-Nesyri (Leganes/ESP), Hakim Ziyech (Ajax/NED) Namibia Goalkeepers: Loydt Kazapua (Maccabi/RSA), Maximilian Mbaeva (Golden Arrows/RSA), Ratanda Mbazuvara (African stars) Defenders: Ananias Gebhardt (Baroka/RSA), Charles Hambira (Tura Magic), Riaan Hanamub (Jomo Cosmos/RSA), Danzil Haoseb (Highlands Park/RSA), Ivan Kamberipa (African Stars), Ryan Nyambe (Blackburn Rovers/ENG) Midfielders: Ronald Ketjijere, Marcel Papama (both African Stars), Willy Stephanus, Petrus Shitembi (both Lusaka Dynamos/ZAM), Dynamo Fredericks (Black Africa), Larry Horaeb (Tura Magic), Deon Hotto (Bidvest Wits/RSA), Absalom Iimbondi (United Africa Tigers), Joslyn Kamatuka (Cape Umoya Utd/RSA) Forwards: Isaskar Gurirab (Life Fighters), Iitamunua Keimuine (Dire Dawa City/ETH), Peter Shalulile (Highlands Park/RSA), Benson Shilongo (Ismaily/EGY), Manfred Starke (Jena/GER) South Africa Goalkeepers: Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs), Darren Keet (Bidvest Wits), Ronwen Williams (SuperSport Utd) Defenders: Sifiso Hlanti, Thulani Hlatshwayo, Buhle Mkhwanazi (all Wits), Daniel Cardoso, Ramahlwe Mphahlele (both Chiefs), Innocent Maela (Orlando Pirates), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City) Midfielders: Hlompho Kekana, Tiyani Mabunda, Themba Zwane (all Mamelodi Sundowns), Dean Furman (SuperSport), Thembinkosi Lorch (Pirates), Kamohelo Mokotjo (Brentford/ENG), Thulani Serero (Vitesse Arnhem/NED), Bongani Zungu (Amiens/FRA) Forwards: Lebogang Maboe, Sibusiso Vilakazi (both Sundowns), Lebo Mothiba (Strasbourg/FRA), Percy Tau (Royal Union St Gilloise/BEL), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam/NED) GROUP E Mauritania Goalkeeper: Souleimane Brahim (Nouadhibou), Namori Diaw (Kedia), Babacar Diop (Police) Defenders: Aly Abeid (Alcorcon/ESP), Abdoul Ba (Auxerre/FRA), Diadie Diarra (Sedan/FRA), El Mostapha Diaw (Nouakchott Kings), Bakary Ndiaye (Difaa el Jadida/MAR), Sally Sarr (Servette/SUI), Harouna Sy (Grenoble/FRA), Abdoul Kader Thiam (Orleans/FRA) Midfielders: Khassa Camara (Xanthi/GRE), Ibrehima Coulibaly (Grenoble/FRA), Alassane Diop (Hajer/KSA), Abdoulaye Gaye (Nouadhibou), Dialo Guidileye (Elazigspor/TUR), El Hacen el Id (Real Valladolid/ESP).

Mohamed Dellah Yali (Tadjenanet/ALG) Forwards: Souleymane Anne (Aurillac Arpajon/FRA), Adama Ba (Giresunspor/TUR), Ismael Diakhite (Tataouine/TUN), Moulaye Ahmed Khalil (Gabes/TUN), Hemeya Tanjy (Nouadhibou) TBA: Angola, Mali, Tunisia GROUP F Benin Goalkeepers: Saturnin Allagbe (Niort/FRA), Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/TUR), Cherif Dine Kakpo (Buffles Borgou) Defenders: Khaled Adenon (Amiens/FRA), Moise Adilehou (Levadiakos/GRE), Seidou Baraze (Yzeure/FRA), Rodrigue Fassinou (ASPAC), Emmanuel Imorou (Caen/FRA), David Kiki (Red Star/FRA), Junior Salomon (Plateau Utd/NGR), Olivier Verdon (Sochaux/FRA) Midfielders: Jordan Adeoti (Auxerre/FRA), Sessi D'Almeida (Yeovil/ENG), Rodrigue Kossi (Club Africain/TUN), Mama Seibou (Toulon/FRA), Stephane Sessegnon (Genclerbirligi/TUR), Anaane Tidjani (Ben Guerdane/TUN) Forwards: Desire Azankpo (Senica/SVK), David Djigla (Niort/FRA), Jodel Dossou (Vaduz/LIE), Steve Mounie (Huddersfield/ENG), Mickael Pote (Adana Demirspor/TUR), Cebio Soukou (Hansa Rostock/GER) Ghana Goalkeepers: Felix Annan (Asante Kotoko), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux/FRA), Richard Ofori (Maritzburg Utd/RSA) Defenders: Lumor Agbenyenu (Goztepe/TUR), Joseph Aidoo (Genk/BEL), Joseph Attamah (Basaksehir/TUR), John Boye (Metz/FRA), Jonathan Mensah (Columbus Crew/USA), Kassim Nuhu (Hoffenheim/GER), Abdul Baba Rahman (Reims/FRA), Andy Yiadom (Reading/ENG) Midfielders: Afriyie Acquah (Empoli/ITA), Thomas Agyepong (Hibernian/SCO), Kwadwo Asamoah (Inter/ITA), Christian Atsu (Newcastle Utd/ENG), Andre Ayew (Fenerbahce/TUR), Samuel Owusu (Cukaricki/SRB), Thomas Partey (Atletico Madrid/ESP), Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves/ESP) Forwards: Jordan Ayew (Crystal Palace/ENG), Caleb Ekuban (Trabzonspor/TUR), Asamoah Gyan (Kayserispor/TUR), Kwabena Owusu (Leganes/ESP) Guinea-Bissau Goalkeepers: Rui Dabo (Fabril/POR), Jonas Mendes (Academic Viseu/POR), Edimar Vieira Ca (UDIB) Defenders: Mamadu Cande (Santa Clara/POR), Tomas Dabo (Riete/ITA), Marcelo Djalo (Fulham/ENG), Nanu Gomes (Maritimo/POR), Rudnilson Silva (Kaunas Zal/LTU), Eliseu Soares (Rio Ave/POR), Juary Soares (Mafra/POR) Midfielders: Moreto Cassama (Reims/FRA), Judilson Gomes (Monaco/FRA), Joao Jaquite (Tondela/POR), Zezinho Lopes (Senica/SVK), Sori Mane (Cova Piedade/POR), Jorge Norgueira (Aves/POR) Forwards: Mama Balde (Aves/POR), Romario Balde (Academica Coimbra/POR), Jorginho Intima (CSKA/BUL), Joseph Mendes (Ajaccio/FRA), Frederic Mendy (Vitoria Setubal/POR), Piqueti Silva (Al Shoula/KSA), Toni Silva (Al Ittihad/EGY) TBA: Cameroon (holders)