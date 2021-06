Football: African friendly results

Results of African friendly internationals this weekend

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2021 ) :results of African friendly internationals this weekend: At Rades, Tunisia Tunisia 0 Algeria 2 (Bounedjah 19, Mahrez 28) At Tunis Democratic Republic of Congo 1 (Malango 86) Mali 1 (Coulibaly 4) Mauritania 1 (N'Diaye 64) Liberia 0 At Antalya, TurkeyKosovo 1 (Hoxha 80) Gambia 0Guinea 2 (Camara 56, Conte 72-pen) Niger 1 (Adje 29)