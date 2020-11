Football: CAF Champions League draws

The draws for the preliminary and last-32 rounds of the 2020/2021 CAF Champions League were made in Cairo Monday (TBA denotes to be announced)

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Nov, 2020 ) :The draws for the preliminary and last-32 rounds of the 2020/2021 CAF Champions League were made in Cairo Monday (TBA denotes to be announced): Preliminary round AngloGold (GUI) v Stade Malien (MLI) TBA (GAM) v Teungueth (SEN) Racing Club Abidjan (CIV) v ASKO Kara (TOG) AS SONIDEP (NIG) v Mogadishu City Club (SOM) Al Ahly Benghazi (LBA) v Mekelle 70 (ETH) Gazelle (CHA) v CF Garde Republicaine/SIAF (DJI) Forest Rangers (ZAM) v AS Bouenguidi (GAB) Jwaneng Galaxy (BOT) v US Zilimadjou (COM) TBA (ESW) v Le Messager Ngozi (BDI) PWD Bamenda (CMR) v Kaizer Chiefs (RSA) AS Otoho (CGO) v Al Merrikh (SUD) Rahimo (BUR) v Enyimba (NGR) Nouadhibou (MTN) v Asante Kotoko (GHA) Vipers (UGA) v Al Hilal (SUD) Buffles (BEN) v Mouloudia Alger (ALG) Mlandege (ZAN) v CS Sfaxien (TUN) Bantu (LES) v Nkana (ZAM) Akonangui (GEQ) v Petro Luanda (ANG) Costa do Sol (MOZ) v Platinum (ZIM) Plateau Utd (NGR) v Simba (TAN) CR Belouizdad (ALG) v El Nasr (LBA) APR (RWA) v Gor Mahia (KEN) First legs: Nov 27-29, second legs: Dec 4-6 Last-32 round AngloGold or Stade Malien v Wydad Casablanca (MAR) GAM or Teungueth v Raja Casablanca (MAR) Abidjan or Kara v Horoya (GUI) SONIDEP or Mogadishu v Al Ahly (EGY) Benghazi or Mekelle v Esperance (TUN) Gazelle or Garde Republicaine v Zamalek (EGY) Rangers or Bouenguidi v TP Mazembe (COD) Jwaneng or Zilimadjou v Mamelodi Sundowns (RSA) ESW or Ngozi v V Club (COD) Bamenda or Chiefs v Primeiro Agosto (ANG) Otoho or Merrikh v Rahimo or Enyimba Nouadhibou or Kotoko v Vipers or Hilal Buffles or Alger v Mlandege or Sfaxien Bantu or Nkana v Akonangui or Petro Costa or Platinum v Plateau or Simba Belouizdad or Nasr v APR or Gor First legs: Dec 22-23, second legs: Jan 5-6 Note: Last-32 winners qualify for Champions League group stage and losers enter CAF Confederation Cup play-offs