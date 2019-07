Football: CAF Champions League draws

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 31st Jul, 2019 ) :The 2019/2020 CAF Champions League preliminary round and last-32 draws: Preliminary round Brikama Utd (GAM) v Raja Casablanca (MAR) AS Tempete Mocaf (car) v Al Nasr (LBA) JS Kabylie (ALG) v Al Merrikh (SUD) Stade Malien (MLI) v Horoya AC (GUI) Buffles Borgou (BEN) v ASC Kara (TOG) UMS Loum (CMR) v AS V Club (COD) Rayon sports (RWA) v Al Hilal (SUD) Rahimo (BUR) v Enyimba (NGR) AS SONIDEP (NIG) v USM Alger (ALG) Aigle Noir Makamba (BDI) v Gor Mahia (KEN) Atlabara (SSD) v Al Ahly (EGY) Cano Sport academy (GEQ) v Mekelle 70 Enderta (ETH) Dekedaha (SOM) v Zamalek (EGY) LPRC Oilers (LBR) v Generation Foot (SEN) Hafia (GUI) v Etoile Sahel (TUN) Kano Pillars (NGR) v Asante Kotoko (GHA) African stars (NAM) v Kampala Capital City Authority (UGA) Matlama (LES) v Petro Luanda (ANG) Fomboni (COM) v Cote d'Or (SEY) AS Otono (CGO) v Mamelodi Sundowns (RSA) SO Armee (CIV) v Nouadhibou (MTN) Cercle Mberi Sportif (GAB) v Elect-Sport (CHA) Green Mamba (SWZ) v ZESCO Utd (ZAM) Young Africans (TAN) v Township Rollers (BOT) Nyasa Big Bullets (MAW) v Platinum (ZIM) UD Songo (MOZ) v Simba (TAN) KMKM (ZAN) v Primeiro Agosto (ANG) Green Eagles (ZAM) v Orlando Pirates (RSA) Fosa Juniors (MAD) v Pamplemousses (MRI) First legs: Aug 9-11, second: Aug 23-25 Last 32 Mocaf/Nasr v Brikama/Raja Kabylie/Merrikh v Malien/Horoya Borgou/Kara v Loum/V Club Rahimo/Enyimba v Rayon/Hilal SONIDEP/USM v Aigle/Gor Cano/Mekelle v Atlabara/Ahly Oilers/Generation v Dekedaha/Zamalek Kano/Kotoko v Hafia/Etoile Matlama/Petro v Stars/Kampala Fomboni/Cote v Otoho/Sundowns Armee/Nouadhibou v Wydad Casablanca (MAR) Cercle/Elect v Esperance (TUN) Africans/Rollers v Mamba/ZESCO Bullets/Platinum v Songo/Simba Eagles/Pirates v KMKM/Agosto Fosa/Pamplemousses v TP Mazembe (COD) First legs: Sept 13-15, second: Sept 27-29 Note: winners qualify for group stage and losers demoted to CAF Confederation Cup