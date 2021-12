Football: CAF Champions League fixtures

CAF Champions League group fixtures after draw was made in Cairo on Tuesday

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Dec, 2021 ) :CAF Champions League group fixtures after draw was made in Cairo on Tuesday: Matchday 1 (Feb 11-12) Gp A: Al Ahly (EGY, holders) v Al Merrikh (SUD), Mamelodi Sundowns (RSA) v Al Hilal (SUD) Gp B: Raja Casablanca (MAR) v AmaZulu (RSA), Horoya (GUI) v Entente Setif (ALG) Gp C: Esperance (TUN) v Jwaneng Galaxy (BOT), Etoile Sahel (TUN) v Chabab Belouizdad (ALG) Gp D: Wydad Casablanca (MAR) v Sagrada Esperanca (ANG), Zamalek (EGY) v Petro Luanda (ANG) Matchday 2 (Feb 18-19) Gp A: Hilal v Ahly, Merrikh v Sundowns Gp B: Setif v Raja, AmaZulu v Horoya Gp C: Belouizdad v Esperance, Galaxy v Etoile Gp D: Petro v Wydad, Sagrada v Zamalek Matchday 3 (Feb 25-26) Gp A: Ahly v Sundowns, Merrikh v Hilal Gp B: Raja v Horoya, AmaZulu v Setif Gp C: Esperance v Etoile, Galaxy v Belouizdad Gp D: Wydad v Zamalek, Sagrada v Petro Matchday 4 (Mar 11-12) Gp A: Sundowns v Ahly, Hilal v Merrikh Gp B: Horoya v Raja, Setif v AmaZulu Gp C: Etoile v Esperance, Belouizdad v Galaxy Gp D: Zamalek v Wydad, Petro v Sagrada Matchday 5 (Mar 18-19) Gp A: Merrikh v Ahly, Hilal v Sundowns Gp B: AmaZulu v Raja, Setif v Horoya Gp C: Galaxy v Esperance, Belouizdad v Etoile Gp D: Sagrada v Wydad, Petro v Zamalek Matchday 6 (Apr 1-2) Gp A: Ahly v Hilal, Sundowns v Merrikh Gp B: Raja v Setif, Horoya v AmaZulu Gp C: Esperance v Belouizdad, Etoile v Galaxy Gp D: Wydad v Petro, Zamalek v Sagrada - Group winners and runners-up qualify for quarter-finals