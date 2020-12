Football: CAF Champions League results

Collated CAF Champions League last 32 first leg results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Dec, 2020 ) :Collated CAF Champions League last 32 first leg results: Stade Malien (MLI) 1 (Coulibaly 58) Wydad Casablanca (MAR) 0 Teungueth (SEN) 0 Raja Casablanca (MAR) 0 Racing Club Abidjan (CIV) 1 (Ballo 61) Horoya (GUI) 1 (Nikiema 36-pen) AS Sonidep (NIG) 0 Al Ahly (EGY) 1 (Dieng 33) Al Ahly Benghazi (LBA) 0 Esperance (TUN) 0 Bouenguidi (GAB) 1 (Bayhano 18) TP Mazembe (COD) 2 (Ulimwengu 28, 64) Jwaneng Galaxy (BOT) 0 Mamelodi Sundowns (RSA) 2 (Mvala 10, Shalulile 46) Young Buffaloes (ESW) 2 (Dlamini 44, Matsebula 46) V Club (COD) 2 (Mayele 86, Tulengi 89-pen) Kaizer Chiefs (RSA) 0 Primeiro Agosto (ANG) 0 Al Merrikh (SUD) 3 (Bakhit 6, 44, 90) Enyimba (NGR) 0 Asante Kotoko (GHA) 0 Al Hilal (SUD) 1 (Bongonga 76) Nkana (ZAM) 1 (Chisala 58) Petro Atletico (ANG) 1 (Yano 90) Platinum (ZIM) 1 (Chikwende 17) Simba (TAN) 0 Gazelle (CHA) v Zamalek (EGY) - Gazelle did not travel to Egypt after conceding home advantage Playing Saturday CR Belouizdad (ALG) v Gor Mahia (KEN) Monday Mouloudia Alger (ALG) v CS Sfaxien (TUN) Second legs: Jan 5-6 Note: Winners qualify for group stage and losers enter CAF Confederation Cup play-offs.