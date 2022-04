Football: CAF Champions League results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Apr, 2022 ) :CAF Champions League quarter-finals second leg results this weekend: In Casablanca, Morocco Wydad Casablanca (MAR) 0 Chabab Belouizdad (ALG) 0 Wydad win 1-0 on aggregate In Johannesburg Mamelodi Sundowns (RSA) 1 (B.

Onyango 49) Petro Luanda (ANG) 1 (Azulao 64-pen) Petro win 3-2 on aggregate In Casablanca Raja Casablanca (MAR) 1 (Ngoma 5) Al Ahly (EGY, holders) 1 (Abdelmonem 44) Ahly win 3-2 on aggregate In Rades, TunisiaEsperance (TUN) 0 Entente Setif (ALG) 1 (Djabou 21)Setif win 1-0 on aggregate