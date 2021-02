Football: CAF Confederation Cup fixtures

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Feb, 2021 ) :CAF Confederation Cup group fixtures after draw was made in Cairo Monday: Matchday 1 (March 10) Gp A: Enyimba (NGR) v Al Ahly Benghazi (LBA), Entente Setif (ALG) v Orlando Pirates (RSA) Gp B: Renaissance Berkane (MAR, holders) v NAPSA stars (ZAM), JS Kabylie (ALG) v Coton Sport (CMR) Gp C: Etoile Sahel (TUN) or Young Buffaloes (ESW) v ASC Jaraaf (SEN), CS Sfaxien (TUN) v Salitas (BUR) Gp D: Raja Casablanca (MAR) v Namungo (TAN) or Primeiro Agosto (ANG), Pyramids (EGY) v Nkana (ZAM) Matchday 2 (March 17) Gp A: Pirates v Enyimba, Benghazi v Setif Gp B: NAPSA v Kabylie, Coton v Berkane Gp C: Jaraaf v Sfaxien, Salitas v Etoile/Buffaloes Gp D: Namungo/Primeiro v Pyramids, Nkana v Raja Matchday 3 (April 4) Gp A: Enyimba v Setif, Benghazi v Pirates Gp B: Berkane v Kabylie, NAPSA v Coton Gp C: Etoile/Buffaloes v Sfaxien, Jaraaf v Salitas Gp D: Raja v Pyramids, Namungo/Primeiro v Nkana Matchday 4 (April 11) Gp A: Setif v Enyimba, Pirates v Benghazi Gp B: Kabylie v Berkane, Coton v NAPSA Gp C: Sfaxien v Etoile/Buffaloes, Salitas v Jaraaf Gp D: Pyramids v Raja, Nkana v Namungo/Primeiro Matchday 5 (April 21) Gp A: Benghazi v Enyimba, Pirates v Setif Gp B: NAPSA v Berkane, Coton v Kabylie Gp C: Jaraaf v Etoile/Buffaloes, Salitas v Sfaxien Gp D: Namungo/Primeiro v Raja, Nkana v Pyramids Matchday 6 (April 28) Gp A: Enyimba v Pirates, Setif v Benghazi Gp B: Kabylie v NAPSA, Berkane v Coton Gp C: Sfaxien v Jaraaf, Etoile/Buffaloes v Salitas Gp D: Pyramids v Namungo/Primeiro, Raja v Nkana Note: Group winners and runners-up qualify for quarter-finals.