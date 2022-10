Football: CAF Confederation Cup result

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Oct, 2022 ) :CAF Confederation Cup result on Friday: Last 32, 2nd leg In Nongo, Guinea AngloGold Ashanti Golden Boys (GUI) 0 AS FAR Rabat (MAR) 1 (El Bouchqali 90+2) FAR win 5-0 on aggregate Playing Saturday (aggregate score in brackets) Marumo Gallants (RSA) v Elgeco PLus (MAD) (3-1), Zesco Utd (ZAM) v Royal AM (RSA) (0-0), CS Sfaxien (TUN) v Fasil Kenema (ETH) (0-0), Sagrada Esperanca (ANG) v St Eloi Lupopo (COD) (0-2), Pyramids (EGY) v Al Hilal Alsahil (SUD) (2-0), Renaissance Berkane (MAR, holders) v Kwara Utd (NGR) (1-3), JS Saoura (ALG) v SC Gagnoa (CIV) (0-1) Sunday DC Motema Pembe (COD) v St Michel Utd (SEY) (0-1), Diables Noirs (CGO) v Ferrovairio Beira (MOZ) (1-2), Hearts of Oak (GHA) v Real Bamako MLI) (0-3), Club Africain (TUN) v Kipanga (ZAN) (0-0), Azam (TAN) v Al Akhdar (LBA) (0-3), El Nasr (LBA) v AS Kigali (RWA) (0-0), Future (EGY) v Kallon (SLE) (2-0), USM Alger (ALG) v ASC Kara (TOG) (2-0) Note: Aggregate winners qualify for play-offs against CAF Champions League last 32 losers