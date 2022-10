Football: CAF Confederation Cup results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2022 ) :CAF Confederation Cup results on Sunday: Last 32, 2nd legs In Kinshasa DC Motema Pembe (COD) 2 (Ikangalombo 12, Mundindi 77) St Michel Utd (SEY) 0 Pembe win 2-1 on aggregate In Brazzaville Diables Noirs (CGO) 3 Ferroviario Beira (MOZ) 0 Diables win 4-2 on aggregate In Accra Hearts of Oak (GHA) 1 (Amankwah 90) Real Bamako (MLI) 0 Bamako win 3-1 on aggregate In Rades, Tunisia Club Africain (TUN) 7 (Dhaouadi 2, Omri 15, H.

Labidi 52, C.

Labidi 67, Khalil 74, 84, Ghandri 80) Kipanga (ZAN) 0 Africain win 7-0 on aggregate In Dar es Salaam, Tanzania Azam (TAN) 2 (Mbombo 28, Essien 58-og) Al Akhdar (LBA) 0 Akhdar win 3-2 on aggregate In Benghazi, Libya Al Nasr (LBA) 1 (Alaqoub 70) AS Kigali (RWA) 0 Nasr win 1-0 on aggregate In Cairo Future (EGY) 4 (Sfaxi 11, 60, Samir 68, Maher 80) Kallon (SLE) 0 Future win 6-0 on aggregate In Setif, Algeria USM Alger (ALG) 2 (Meziane 38, 53) ASC Kara (TOG) 1 USM win 4-1 on aggregate Played Saturday In Polokwane, South Africa Marumo Gallants (RSA) 1 (Nonyane 39) Elgeco Plus (MAD) 0 Marumo win 4-1 on aggregate In Ndola, Zambia Zesco Utd (ZAM) 1 (Sikombe 31) Royal AM (RSA) 1 (Gamildien 56) Aggregate: 1-1, Royal win on away goals In Algiers JS Saoura (ALG) 0 SC Gagnoa (CIV) 0 Gagnoa win 1-0 on aggregate In Sfax, Tunisia CS Sfaxien (TUN) 1 (Diakite 38) Fasil Kenema (ETH) 0 Sfaxien win 1-0 on aggregate In Luanda Sagrada Esperanca (ANG) 0 St Eloi Lupopo (COD) 0 Lupopo win 2-0 on aggregate In Cairo Pyramids (EGY) 7 (Sami 5, Ben Youssef 16, 19, 25, Issa 24, Sobhy 29, El Shiebi 65) Al Hilal Alsahil (SUD) 0 Pyramids win 9-0 on aggregate In Berkane, Morocco Renaissance Berkane (MAR, holders) 2 (Ouattara 16, El Bahri 54) Kwara Utd (NGR) 0 Aggregate: 3-3, Berkane win on away goals Friday In Nongo, Guinea AngloGold Ashanti Golden Boys (GUI) 0 AS FAR Rabat (MAR) 1 (El Bouchqali 90+2) FAR win 5-0 on aggregate Note: Aggregate winners qualify for play-offs against CAF Champions League last 32 losers