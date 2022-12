Football: CAF Confederation Cup schedule

CAF Confederation Cup group schedule after draw was made in Cairo on Monday: Matchday 1 (Feb 12) A: USM Alger (ALG) v Saint-Eloi Lupopo (COD), Marumo Gallants (RSA) v Al Akhdar (LBA) B: ASEC Mimosas (CIV) v DC Motema Pembe (COD), Diables Noirs (COG) v Rivers Utd (NGR) C: Pyramids (EGY) v FAR Rabat (MAR), ASKO Kara (TOG) v Future (EGY) D: TP Mazembe (COD) v Real Bamako (MLI), US Monastir (TUN) v Young Africans (TAN) Matchday 2 (Feb 19) A: Akhdar v USM, Lupopo v Marumo B: Rivers v ASEC, Pembe v Diables C: Future v Pyramids, FAR v Kara D: Y. Africans v Mazembe, Bamako v Monastir Matchday 3 (Feb 26) A: USM v Marumo, Lupopo v Akhdar B: ASEC v Diables, Pembe v Rivers C: Pyramids v Kara, FAR v Future D: Mazembe v Monastir, Bamako v Y. Africans Matchday 4 (Mar 9) A: Marumo v USM, Akhdar v Lupopo B: Diables v ASEC, Rivers v Pembe C: Kara v Pyramids, Future v FAR D: Monastir v Mazembe, Y. Africans v Bamako Matchday 5 (Mar 19) A: Lupopo v USM, Akhdar v Marumo B: Pembe v ASEC, Rivers v Diables C: FAR v Pyramids, Future v Kara D: Bamako v Mazembe, Y. Africans v Monastir Matchday 6 (Apr 2) A: USM V Akhdar, Marumo v Lupopo B: ASEC v Rivers, Diables v Pembe C: Pyramids v Future, Kara v FAR D: Mazembe v Y. Africans, Monastir v Bamako Note: Group winners and runners-up qualify for quarter-finals

