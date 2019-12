Football: Club World Cup results

Club World Cup result in Qatar on Tuesday

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Dec, 2019 ) :Club World Cup result in Qatar on Tuesday: Fifth-place play-off (1430 GMT) Esperance (TUN) 6 (Elhouni 6, 42, 74, Badri 13, pen-25, Derbali 87) Al Sadd (QAT) 2 (Bounedjah pen-32, Al Haydos pen-49) Playing later (1730 GMT) Semi-final Flamengo (BRA) v Al Hilal (KSA) Wednesday (1730 GMT) Semi-final Monterrey (MEX) v Liverpool (ENG) SaturdayThird-place play-off (1430 GMT)Final (1730 GMT)