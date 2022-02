Football: Europa League and Conference League results

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Feb, 2022 ) :Europa League and Conference League results on Thursday: Play-offs, 2nd legs Europa League Lazio (ITA) 2 (Immobile 19, Cataldi 90+5) Porto (POR) 2 (Taremi 31-pen, Uribe 68) Porto win 4-3 onn aggregate Real Sociedad (ESP) 1 (Zubimendi 67) Leipzig (GER) 3 (Orbn 39, Andr Silva 59, Forsberg 89-pen) Leipzig win 5-3 on aggregate Olimpiacos (GRE) 0 Atalanta (ITA) 3 (Maele 40, Malinovskyi 67, 69) Atalanta win 5-1 on aggregate Dinamo Zagreb (CRO) 1 (Orsic 65-pen) Sevilla (ESP) 0 Sevilla win 3-2 on aggregate Playing later Rangers (SCO) v Borussia Dortmund (GER) 1st leg: 4-2 Braga (POR) v Sheriff (MDV) 1st leg: 0-2 Real Betis (ESP) v Zenit St Petersburg (RUS) 1st leg: 3-2 Napoli (ITA) v Barcelona (ESP) 1st leg: 1-1 Conference League Bodo/Glimt (NOR) 2 (Solbakken 9, Vetlesen 69) Celtic (SCO) 0 Bodo/Glimt win 5-1 on aggregate Qarabag (AZE) 0 Marseille (FRA) 3 (Gueye 12, Guendouzi 77, De la Fuente 90+2) Marseille win 6-1 on aggregate Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1 (Saborit 90+1) PSV Eindhoven (NED) 1 (Vertessen 84) PSV win 2-1 on aggregate Partizan Belgrade (SRB) 2 (Pires Gomes 7, 24) Sparta Prague (CZE) 1 (Hlozek (85) Partizan win 3-1 on aggregate Randers (DEN) 1 (Odey 84) Leicester City (ENG) 3 (Barnes 2, Maddison 70, 74) Leicester win 7-2 on aggregate Playing later PAOK Salonika (GRE) v Midtjylland (DEN) 1st leg: 0-1 Slavia Prague (CZE) v Fenerbahce (TUR) 1st leg: 3-2Vitesse (NED) v Rapid Vienna (AUT)1st leg: 1-2