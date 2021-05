Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th May, 2021 ) :Leading scorers in French Ligue 1 after the weekend's matches: 26: Mbappe (Paris SG) 20: Ben Yedder (Monaco), Depay (Lyon)16: Volland (Monaco)15: Ajorque (Strasbourg), Laborde (Montpellier), Yilmaz (Lille)