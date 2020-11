Football: French Ligue 1 results

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :French Ligue 1 result on Saturday: Bordeaux 0 Montpellier 2 (Mollet 49, Delort 66) Playing later (GMT) Paris Saint-Germain v Rennes (2000) Played Friday Strasbourg 0 Marseille 1 (Sanson 72) Playing Sunday (GMT) Brest v Lille (1200), Lens v Reims , Lorient v Nantes , Metz v Dijon , Nimes v Angers ( all 1400), Nice v Monaco (1600), Lyon v Saint-Etienne (2000)

Recent Stories

After four years of chaos, Biden has tall order to ..

Tennis: Paris Masters ATP results

'Let's get started,' says VP-elect Harris after hi ..

Joe Biden -- a life's work in Washington

'Virtual consultancy to prove to be a revolutionar ..

Nadal 'positive' ahead of ATP Finals despite Zvere ..