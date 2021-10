Football: French Ligue 1 results

French Ligue 1 results on Saturday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Oct, 2021 ) :French Ligue 1 results on Saturday: Montpellier 1 (Mollet 12) Strasbourg 1 (Gameiro 28) Playing later (all times GMT) Nice v Brest (1900) Sunday Rennes v Paris Saint-Germain (1100), Angers v Metz, Lorient v Clermont, Monaco v Bordeaux, Nantes v Troyes (all 1300), Lille v Marseille (1500), Saint-Etienne v Lyon (1845) Played FridayLens 2 (Kalimuendo 45+1-pen, 52) Reims 0