Football: German Bundesliga results

Berlin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Mar, 2021 ) : German Bundesliga results on Saturday: Freiburg 0 RB Leipzig 3 (Nkunku 41, Sorloth 64, Forsberg 79) Hertha Berlin 2 (Piatek 62, Lukebakio 90-pen) Augsburg 1 (Benes 2) Borussia Moenchengladbach 0 Bayer Leverkusen 1 (Schick 77) Hoffenheim 2 (Baumgartner 8, Kramaric 41) VfL Wolfsburg 1 (Weghorst 23) Eintracht Frankfurt 1 (Kostic 69) VfB Stuttgart 1 (Kalajdzic 68) Playing later Bayern Munich v Borussia Dortmund (1730GMT) Playing Sunday Cologne v Werder Bremen (1430), Arminia Bielefeld v Union Berlin (1700) Played FridaySchalke 0 Mainz 0

