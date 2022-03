Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results on Saturday

Berlin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Mar, 2022 ) :German Bundesliga results on Saturday: Bayern Munich 1 (Suele 18) Bayer Leverkusen 1 (Mueller 36-og) RB Leipzig 1 (Angelino 90) Freiburg 1 (Demirovic 38) VfL Wolfsburg 1 (Awoniyi 24-og) Union Berlin 0 Hertha Berlin 1 (Selke 61) Eintracht Frankfurt 4 (Knauff 17, Tuta 48, Lindstrom 56, Borre 63) VfL Bochum 2 (Leitsch 35, Losilla 71) Greuther Fuerth 1 (Bella-Kotchap 64-og) Playing later (GMT) VfB Stuttgart v Borussia Moenchengladbach (1730) SundayCologne v Hoffenheim (1630), Mainz v Borussia Dortmund (postponed until March 16 after Covid-19 outbreak at Mainz)