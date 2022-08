Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results on Saturday, the opening weekend of the 2022/23 season

Berlin, Aug 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Aug, 2022 ) :German Bundesliga results on Saturday, the opening weekend of the 2022/23 season: Union Berlin 3 (Siebatcheu 32, Becker 50, Knoche 54) Hertha Berlin 1 (Lukebakio 85) Borussia Moenchengladbach 3 (Bensebaini 42 Thuram 71, Elvedi 78) Hoffenheim 1 (Skov 25) Wolfsburg 2 (Nmecha 11, Guilavogui 84) Werder Bremen 2 (Fullkrug 21, Bittencourt 23) Bochum 1 (Stoger 39) Mainz 2 (Onisiwo 26, 77) Augsburg 0 Freiburg 4 (Gregoritsch 46, Grifo 47, Ginter 61, Doan 78) Playing later (kick-off times GMT) Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen (1630) Playing Sunday Stuttgart v RB Leipzig (1330), Cologne v Schalke 04 (1530) Played FridayEintracht Frankfurt 1 (Kolo Muani 64) Bayern Munich 6 (Kimmich 5, Pavard 10, Mane 29, Musiala 35, 83, Gnabry 43)