Football: Italian Serie A results

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Apr, 2021 ) :Italian Serie A results on Saturday: Genoa 2 (Scamacca 62, Shomurodov 86) Spezia 0 Playing later (times GMT) Parma v Crotone (1600), Sassuolo v Sampdoria (1845) Sunday Benevento v Udinese (1030), Fiorentina v Juventus , Inter Milan v Hellas Verona (both 1300), Cagliari v Roma (1600), Atalanta v Bologna (1845) MondayTorino v Napoli (1630), Lazio v AC Milan (1845)

