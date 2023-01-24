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Football: Italian Serie A Results

Zeeshan Mehtab Published January 24, 2023 | 01:00 AM

Football: Italian Serie A results

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2023 ) :Italian Serie A results on Monday: Bologna 1 (Chiriches 55-og) Cremonese 1 (Okereke 50-pen) Playing later (times GMT) Inter Milan v Empoli (1945) Tuesday Lazio v AC Milan (1945) Played Sunday Juventus 3 (Di Maria 25-pen, Milik 34, Danilo 65) Atalanta 3 (Lookman 5, 53, Maehle 46) Monza 1 (Caprari 60) Sassuolo 1 (Ferrari 13) Sampdoria 0 Udinese 1 (Ehizibue 88) Spezia 0 Roma 2 (El Shaarawy 45, Abraham 49) Saturday Verona 2 (Depaoli 40, Lazovic 54) Lecce 0Salernitana 0 Napoli 2 (Di Lorenzo 45+2, Osimhen 48)Fiorentina 0 Torino 1 (Miranchuk 33)

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