Football: Italian Serie A Results - 2nd Update
Muhammad Rameez Published October 03, 2022 | 12:10 AM
Milan, Oct 2 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Oct, 2022 ) :Italian Serie A results on Sunday: Atalanta 1 (Lookman 59) Fiorentina 0 Lazio 4 (Zaccagni 12, Romanogli 24, Milinkovic-Savic 62, 90+1) Spezia 0 Lecce 1 (Strafezza 42-pen) Cremonese 1 (Ciofani 19-pen) Sampdoria 0 Monza 3 (Pessina 11, Caprari 67, Sensi 90+5) Sassuolo 5 (Lauriente 12, Pinamonti 39-pen, Thorstvedt 53, Harroui 76, Antiste 90+2) Salernitana 0 Playing later (all times GMT) Juventus v Bologna (1845) Monday Verona v Udinese (1845) Played Saturday Empoli 1 (Bajrami 90+2) AC Milan 3 (Rebic 79, Ballo-Toure 90+4, Leao 90+7)Inter Milan 1 (Dimarco 30) Roma 2 (Dybala 39, Smalling 75)Napoli 3 (Anguissa 6, 12, Kvaratskhelia 37) Torino 1 (Sanabria 44)