Football: Italian Serie A results - 2nd update

Milan, Jan 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jan, 2020 ) :Italian Serie A results on Monday: Bologna 1 (Orsolini 90+4) Fiorentina 1 (Benassi 27) AC Milan 0 Sampdoria 0 Juventus 4 (Ronaldo 49, 67-pen, 82, Higuain 81) Cagliari 0 Atalanta 5 (Gomez 11, Freuler 34, Gosens 43, Ilicic 60, 71) Parma 0 Lecce 0 Udinese 1 (De Paul 89) Playing later Napoli v Inter Milan (1945 GMT) Played Sunday Brescia 1 (Balotelli 18) Lazio 2 (Immobile 42-pen, 90+1) SPAL 0 Hellas Verona 2 (Pazzini 14, Stepinski 85) Genoa 2 (Criscito 29-pen, Pandev 86) Sassuolo 1 (Obiang 33) Roma 0 Torino 2 (Belotti 45+2, 86-pen)

Recent Stories

The future looks promising, says first female pres ..

Pakistan will not become party to the regional con ..

Mohamed bin Zayed receives members of the Higher C ..

Mohamed bin Zayed receives Italian PM's phone ..

Climate protesters mount gas rig in Scotland

Mohamed bin Zayed receives Aqdar World Summit dele ..